Trump dice que aceptará la nominación presidencial republicana en la Casa Blanca y desde ambos partidos le advierten que no puede

"Asumo que no es algo que puedes hacer", respondió el senador John Thune, segundo a bordo en la bancada republicana, cuando reporteros le preguntaron acerca de las intenciones expresadas previamente por Trump, según reportó el diario The Hill .

"No ocurrirá. Ya sea ilegal o antiético, no siquiera debió haberse expresado", dijo Pelosi a la televisora MSNBC .

La Ley Hatch

Jordan Libowitz, portavoz de la organización sin fines de lucro Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), señaló que un discurso de esa naturaleza en la Casa Blanca no tendría antecedentes.