Trump confirma que dará su discurso a la Convención Republicana en la Casa Blanca y rompe una larga tradición estadounidense

"Probablemente daré mi discurso en la Casa Blanca porque es un gran lugar. Es un lugar que me hace sentir bien, hace que el país se sienta bien", dijo Trump la semana pasada al diario New York Post .

El senador John Thune, segundo a bordo en la bancada republicana, respondió que "asumo que no es algo que puedes hacer", cuando reporteros le consultaron, según reportó el diario The Hill .

“Yo necesitaría que alguien me muestre dónde dice que él puede hacer eso. Creo que (hacerlo) en propiedad gubernamental sería problemático", dijo Cornyn según la agencia AP .



Mike Litterst, portavoz del Servicio Nacional de Parques, dijo al diario The New York Times que ese despacho aún no ha tomado una decisión y continúa evaluando la solicitud para exhibir fuegos artificiales durante cinco minutos a partir de las 11.30 pm.