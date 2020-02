Entre los indecisos y los independientes, el voto de los hispanos ayudará a definir la primaria de New Hampshire

En los últimos tres meses, Ivelisse D’Onofrio ha recorrido los vecindarios de Nashua, uno de las ciudades con mayor población hispana en New Hampshire, en busca de los votos para la candidata Elizabeth Warren . Se ofreció a ser voluntaria precisamente porque al ser bilingüe podría explicar a quienes hablan español que tienen la “influencia para cambiar” las cosas si participan de estas elecciones internas.

Con el registro demócratas en mano, ha ido “puerta a puerta“ buscando indecisos para contarles por qué ella apoya a Warren. “Ella tuvo la capacidad de prever -siendo profesora de Harvard - que la deuda de Puerto Rico iba a ser impagable y propuso la creación del Consumer Financial Protection Bureau para proteger a los deudores“, explicó D’Onofrio quien admira el trabajo de la senadora por Massachusetts desde que era estudiante de derecho en Puerto Rico.

También ha enseñado a los seguidores de Warren cómo “correr la voz” entre los familiares que no tienen un candidato definido. Dice que se ha acercado a potenciales votantes - entre ellos los registrados como independientes - cuando están con los niños en el jardín. También visita los negocios porque los latinos, según afirma, tienen más de un trabajo y no tienen tiempo para involucrarse en política. “En una elección tan reñida, que cada voto cuenta“, dijo.

New Hampshire es un estado de 1,3 millones de habitantes , según el Censo. Poco más 700 mil están habilitados para votar, entre ellas, un 2% (18 mil ciudadanos) es de origen hispano. El estado llevará 24 delegados a la Convención Nacional Demócrata, una cifra pequeña si se compara con los 494 delegados que se eligen en California o los 261 de Texas.

Pero con el escrutinio problemático que ha tenido el caucus de Iowa, del que no salió un líder claro, la primaria de New Hampshire se convierte en un proceso clave para impulsar a uno de los cuatro candidatos que tomaron la delantera: Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden.

El peso de los independientes

Es un estado donde los votantes independientes son importantes y este es uno de los grandes retos que New Hampshire presenta para ser conquistado. Sólo el 44% de los habilitados para votar en la Secretaría del Estado están registrada bajo algún partido.

“Nadie puede ganar sin los independientes”, aseguró Carlos Cardona a Univision Noticias, el presidente de los demócratas de Laconia en New Hampshire. Él ha recibido a todos los candidatos en su casa este año, pero el apoyo se lo dio a Bernie Sanders.

“La campaña me ha usado para hablarle a la gente latina y comunicarme con ellos en el mismo idioma. De casa a casa, de reunión en reunión. No hay una esquina del estado que no haya visitado”, respondió Cardona cuando se le preguntó sobre la estrategia para conectar con los potenciales votantes.