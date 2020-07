Quién es Bill Stepien, el nuevo jefe de campaña de Trump a quien confía su triunfo en las elecciones

¿Quién es Bill Stepien?

Del 'Bridgegate' a la campaña de Trump de 2016

Poco después se supo que aquellos atascos no habían sido ocasionales ni expontáneos y que formaban parte de un plan orquestado en la oficina del gobernador del estado, por lo que Chris Christie se vio obligado a tomar distancia de varios miembros de su equipo, entre ellos Bill Stepien, quien fue despedido, aunque no fue señalado como el principal sospechoso.

"Me molestó el tono, el comportamiento y la actitud de indiferencia insensible que se mostró en los correos electrónicos de mi ex gerente de campaña, Bill Stepien", dijo Christie, quien señaló que había tomado medidas inmediatas para reducir la influencia de Stepien en la política estatal. "Al leer eso, me hizo perder la confianza en el juicio de Bill. Y no puedes tener a alguien en quien no confíes en la cima de tu operación política”.