¿Por qué Trump no quiere que se amplíe el voto por correo en tiempos de coronavirus?

El tuit de la discordia

Trump reaccionó con furia a esta inusual medida amenazando con cerrar o regular las redes sociales , algo que aparentemente no tiene el poder de hacer, aunque se informó que la Casa Blanca emitiría una orden ejecutiva para intentar cierto tipo de control sobre esas empresas.

El problema con esta proyección es que no sólo carece de evidencias sino también de base, dijo Justin Levitt, un experto en asuntos electorales en la Facultad de Leyes de la Universidad Loyola Marymount que fue funcionario de asuntos electorales en el Departamento de Justicia durante el gobierno del expresidente Barack Obama .

45 casos en 1,000 millones

“El fraude por correo no es para nada generalizado y no hay absolutamente ninguna evidencia de las teorías de conspiración de fraude generalizado que el presidente argumenta”, agregó Levitt.

“El presidente ha hecho estas afirmaciones antes y se ha demostrado que son falsas. Trump ha dicho antes que existe fraude electoral generalizado y esto no ha sido cierto y él nunca ha dado ninguna evidencia de que lo que dice es cierto. Y detesto decir esto porque deberíamos de poder confiar más en el presidente, en un presidente”.

El Centro Brennan revisó elecciones que han tenido investigaciones por fraude electoral y halló un índice minúsculo de personas que votaron fraudulentamente: no más de 0.0025%. Varios otros informes han avalado las conclusiones del Brennan, que los casos de fraude electoral son muy raros.

Viejas acusaciones infundadas

Sin embargo, el Brennan investigó cuántos no ciudadanos votaron en 42 jurisdicciones con grandes poblaciones de no ciudadanos en el 2016 y halló sólo unos 30 casos en los que se refirieron a presuntos no ciudadanos para ser investigados o para que se les presenten cargos, de un universo de 23.5 millones de votos tabulados en esas jurisdicciones. Esto representa un 0.0001% de los votos en las jurisdicciones analizadas.