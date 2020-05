La insistente (y sorprendente) campaña de Stacey Abrams para ser la vicepresidenta de Joe Biden

En una entrevista publicada el pasado fin de semana por The New York Times , Abrams explicó que hablar explícitamente sobre su interés en el puesto de vicepresidente trasciende sus aspiraciones meramente personales.

"Parte de mi franqueza en responder la pregunta sobre la vicepresidencia es que no quiero que nadie alguna vez vea mi respuesta y diga 'Bueno, si ella no lo puede decir, entonces yo no lo puedo pensar".

¿Le dará resultado?

Logros inéditos

Abrams, de 46 años, dice que desde su infancia ha estado consciente de la inequidad que enfrentan las minorías étnicas porque su padre recibió un disparo en el pie cuando intentaba infructuosamente inscribir en el padrón electoral a afroestadounidenses de la tercera edad en Mississippi, según le relató a The New York Times .

"No me lancé al Senado porque no creo que los todos los empleos son intercambiables", Abrams respondió a la pregunta de un votante en MSNBC, según reportó The Washington Examiner. "No estoy en la política solamente para lanzar candidaturas y resultar electa".