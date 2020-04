Por qué la campaña de Biden sigue de cerca a esta senadora hispana de Nevada

Cuando Catherine Cortez Masto se convirtió en la primera latina en llegar al Senado en 2017, el todavía vicepresidente Joe Biden ´le tomó el juramento en su primer día en el Capitolio de Washington DC y la felicitó cálidamente. Ahora es la legisladora quien podría convertirse en una figura clave en la campaña del virtual candidato demócrata y quizás la llave para ganar terreno entre los hispanos.

Cortez Masto, de 56 años ha tenido una carrera en ascenso. Apenas en 2017 llegó al Senado y ya en 2019 fue nombrada presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (el brazo de campaña del partido en el Senado). De nuevo aquí fue la primera hispana en alcanzar ese cargo.

La abogada comenzó a brillar en los círculos del partido cuando se convirtió en procuradora general de Nevada en 2007, cargo que ocupó hasta 2015. Fue entonces cuando el exsenador de Nevada y exlíder demócrata en el Senado, Harry Reid, respaldó su candidatura al tomar la decisión de no postularse a la reelección.

Ahora precisamente, cuando Biden anunció en el último debate demócrata que escogería a una mujer como su compañera de fórmula si lograba la nominación de su partido, Reid levantó el teléfono y conversó por largo rato con su viejo amigo.

“Reid lo llamó para impulsar a Cortez Masto en la lista de candidatas. Aunque ya no está activo en política, sigue siendo influyente en los círculos demócratas y Biden le aseguró que la estaba considerando seriamente”, aseguró a Univisiòn Noticias una fuente demócrata cercana al ex senador.

Impulso entre los hispanos

Para quienes apoyan la boleta Biden- Cortez Masto en los círculos demócratas, el argumento recurrente es que ayudará a ganar el voto de la comunidad hispana; una de las debilidades actuales del ex vicepresidente, quien figuró muy por detrás de Bernie Sanders en los sondeos cuando se trata de los hispanos y esta elección.

En febrero las encuestas ya mostraban a un 33% de los hispanos a nivel nacional a favor de Sanders, una ventaja de 11 puntos con Biden, quien ocupó el segundo lugar.

Aunque en estados como Florida, la realidad entre los hispanos es diferente, en general existe la sensación de que la campaña no lo ha hecho bien hasta ahora y una hispana como Cortez Masto en la boleta electoral, podría cambiar ese escenario.



“Es importante que la campaña de Biden priorice el contacto con latinos, sabemos que Donald Trump lo está haciendo. Sabemos que Trump no necesitas el voto hispano para ganar su reelección. En el mapa 2020 los demócratas no necesitan ganar Florida, pero los republicanos sí", explicó a Univisión Noticias Mayra Macías directora ejecutiva de Latino Victory Fund, una organización enfocada en impulsar el poder político de los hispanos.

"Cuando tienes a una latina en la boleta electoral no hará automáticamente que los latinos vayan y voten, pero habrá alguien en la mesa del liderazgo en las campañas que dirá: estas son las personas con las que tienes que hablar en Texas, California, Nevada, al este de Florida, al sur de Florida, etc, este debe ser nuestro enfoque. Básicamente hacer un trabajo de llegar a los votantes latinos que sea culturalmente competente”, agregó.

Problema de proyección nacional

El abuelo de Cortez Masto emigró de México a Nevada y luego su padre Manny Cortez construyó un nombre a nivel local por potenciar a Las Vegas como destino turístico al dirigir el departamento de Convenciones y Visitantes.

Según José Parra, fundador de la consultora Próspero Latino y ex vocero de Reid, Cortez Masto es una senadora efectiva, pero no es tan conocida como debiera en la comunidad latina, porque “trabaja tras bambalinas. Ha hecho muchísimo por los hispanos, pero no lo difunde y la mayoría del trabajo se ha centrado en Nevada y se ha quedado ahí”.

Astrid Silva, directora ejecutiva de la organización Dream Big Nevada, enfocada en ayudar a las familias inmigrantes del estado, enfatiza que la senadora ha hecho un trabajo extraordinario con los latinos a nivel local.

“Con el Dream Act el año pasado, estuvo en todas las reuniones con los líderes. Nunca se escondió de inmigración, como otros políticos. Cuando Nevada sufrió el tiroteo del 1 de octubre y nuestra comunidad pasó un tiempo tan difícil, ella fue para ver en qué ayudaba, ella fue la que hizo que la Cruz Roja nos hiciera caso. Cuando comenzó todo lo del coronavirus me habló para preguntarme qué necesitaba la comunidad. Muchas de las cosas que ha hecho por nosotros, nunca en su vida se van a traducir en un voto y sin embargo está ahí”, comentó Silva.

Desde que llegó al Senado Cortez Masto ha insistido en la importancia de poner a hispanos en posiciones de influencia en política, una promesa que ha cumplido colocando a varios latinos en puestos claves de su oficina, liderados por su jefe de personal, Reynaldo Benítez.

Una de las críticas hacia las credenciales hispanas de Cortez Masto es que no habla español, un factor que Silva reconoce que le molestó cuando conoció a la legisladora, pero que pronto cambió.

“El Nevada donde ella se crió era muy diferente del que yo vi cuando crecí. He aprendido que lo de ser latina no se lleva en hablar español, sino en cómo se identifica con nosotros, cómo nos platica, en tener una sencillez con nuestra comunidad. Incluso los políticos que hablan español muy bien, no tienen esa conexión con nuestra comunidad que ella ha sido capaz de crear”, explicó Silva.

El tema de la experiencia

Biden dijo que el requisito más importante para quien comparta la boleta electoral con él, es alguien que esté preparado para asumir la presidencia desde el día uno. Alguien que tenga la experiencia suficiente para liderar al país en su ausencia.

Los críticos de Cortez Masto aseguran que la senadora no cumple con ese perfil, ya que no es una figura reconocida a nivel nacional y no tiene tanta influencia y reconocimiento en los círculos políticos del país como otras candidatas que están siendo consideradas por la campaña.



A su favor, más allá de sus cortos años en el Senado, está su nombramiento para dirigir DSCC, una puesto que le ha dado una exposición mucho mayor en los círculos demócratas.

“En el estado donde importa ella tiene un perfil fuerte (Nevada) y en su trabajo en DSCC ha viajado por el país en los estados claves para el Senado, haciendo campaña, eventos de recaudación de fondos, reclutando candidatos, cuando pensamos en su reconocimiento nacional, eso cuenta. Ella ha hecho campaña en los estados más competitivos para la elección de noviembre”, explicó Macías.

“No debemos olvidar tampoco que fue capaz de sacar de su escaño a un republicano en Nevada, ha sido una legisladora efectiva y ha llevado bien el legado de Harry Reid. Biden tiene muy buenas relaciones en el este del país, pero también debemos asegurarnos que las tenga en el oeste”, agregó.

Cuando el líder de la minoría demócrata Charles Schumer la presentó en el cargo de DSCC la describió como una persona que “rompe techos de vidrio”. La nominación a la vicepresidencia sería un peldaño más en su lista de primeros; un título que no sólo la haría pasar a la historia, pero que daría un mensaje fuerte respecto a las prioridades que adoptará la campaña de cara a noviembre.

La primera alcaldesa, la primera senadora, la primera candidata presidencial: 13 pioneras de la política en EEUU Cargando galería