Michelle Lujan Grisham, la gobernadora hispana que suena para vicepresidenta de Joe Biden

Aunque no ha sido uno de los estados más afectados, desde que en marzo se registró el primer caso la gobernadora Michelle Lujan Grisham adoptó medidas de emergencia como “quedarse en casa”, cierre del año escolar y de negocios no esenciales.

“Lo que estamos viviendo hoy en Nuevo México es un buen ejemplo de la eficiencia de la gobernadora. Estamos en el principio de la pandemia y me ha tocado hablar con personas asustadas porque perdieron sus trabajos o tienen padres ancianos y en cada conversación que he tenido la gente está impresionada con el trabajo de la gobernadora. Ella está tomando acciones decisivas y necesarias para todos”, explicó a Univisión Noticias Micaela Cadena, legisladora estatal demócrata de Nuevo México.

Credenciales hispanas

¿Biden-Lujan?

La gobernadora apoyó a ninguno de los candidatos por la nominación demócrata. “Quiero a un candidato que trabajará para traer unidad y encontrar lo que tenemos en común y no al contrario”, dijo la gobernadora consultada por la prensa, aclarando en ese momento que no participaba en el debate entre progresistas y moderados que consumía la campaña mientras Bernie Sanders se mantuvo con aspiraciones.

Al frente del Caucus Hispano

En 2017 la legisladora lideró el Caucus Hispano (CHC) en el Congreso, pero no sin polémica. Él entonces congresista republicano de Florida Carlos Curbelo, aseguró que la legisladora no debía ocupar el cargo ya que no hablaba español. Varios legisladores latinos salieron en defensa de Lujan Grisham y aseguraron que algunos miembros de la bancada no hablan español y eso no les resta puntos en su identidad latina.