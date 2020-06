Juez rechaza el pedido de la familia Trump de bloquear la publicación del polémico libro de su sobrina

Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el difunto hermano mayor del presidente. Una descripción del libro 'Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' (' Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man') publicada en internet dice que el texto revela "una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una combinación trágica de descuido y abuso".