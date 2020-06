Trump ignoró primeras advertencias del coronavirus para no afectar acuerdos con China, dice John Bolton

"Creo que hay una silla vacía en la Oficina Oval, porque el presidente no quería escuchar malas noticias sobre Xi Jinping, su amigo", dijo Bolton a Wolf Blitzer, de CNN, este miércoles en el programa "The Situation Room" , refiriéndose al presidente chino.

"No quería escuchar malas noticias sobre el encubrimiento del virus en China, o su efecto potencial sobre el acuerdo comercial con China que tanto desea. Y no quería escuchar sobre el impacto potencial de una pandemia en la economía estadounidense y su efecto en su reelección ”, agregó Bolton.

"Me temo que la naturaleza errática de las políticas a medida que evolucionaron desde enero, cuando los expertos realmente comenzaron a sentir que este problema podría haber existido, ha caracterizado nuestra respuesta en todo momento. Y me preocupa que continúe siendo el patrón que el presidente sigue", dijo." No es parte de una estrategia integral. Creo que en un país del tamaño de los Estados Unidos, las autoridades estatales y locales deberían tener un papel importante, pero a nivel federal, la respuesta no sido consistente".