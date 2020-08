"Estadounidense de primera generación", así se califica Kimberly Guilfoyle, que llama 'inmigrante' a su madre puertorriqueña

La ley Jones

La ley Jones, que bucaba esclarecer la situación de la isla caribeña, otorgó la ciudadanía legal a los estadounidenses a través de una disposición del Congreso y no por la Constitución. Pero "mientras que los puertorriqueños son oficialmente ciudadanos estadounidenses, el territorio sigue sin ser incorporado. Esta contradicción ha permitido la gobernanza de Puerto Rico como un territorio separado y desigual que pertenece, pero no hace parte de Estados Unidos" , escribió en una columna para Univision con motivo del centenario de la Ley Jones el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut, Charles Venator Santiago, experto en historia de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico.

No solo Guilfoyle

Tras el paso de María en 2017, The New York Times publicó el resultado de una encuesta que explicaba el evidente desinterés de los estadounidenses por los daños causados por el huracán en la isla: el 46% de los nacidos en Estados Unidos no concebía el problema como un 'desastre nacional', ya que no sabían que los puertorriqueños eran estadounidenses.