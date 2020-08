En una convención dominada por la familia, nadie describió a un Trump padre, esposo, suegro u hogareño

Los hijos del presidente, Eric y Donald Jr. Trump no dijeron nada personal sobre el aspecto humano. La hija menor de Trump, Tiffany Trump, al igual que la primera dama Melania Trump también se enfocaron en el liderazgo del mandatario, describiéndolo como un líder poco tradicional enfocado en resultados, incansable trabajador, exigente y sin pelos en la lengua.

“Mi padre no escapa de los desafíos, aun cuando claramente enfrenta odio porque pelear por Estados Unidos, es algo por lo que él sacrificaría todo. Él sueña sueños grandes para nuestro país y no descansa para alcanzarlos”, dijo Tiffany Trump en la única intervención de su discurso en la que habló sobre la personalidad de su padre.

Melania Trump habló un poco más sobre el presidente, aunque no dio detalles de cómo es como esposo o padre.

“ Donald es un esposo que me apoya en todo lo que hago”, dijo la primera dama sin dar detalles. “Él ama a este país y sabe cómo obtener resultados. Cómo se habrán dado cuenta en los últimos cinco años, él no es un político tradicional. Él no sólo habla. Él exige acción y obtiene resultados”.