En el creciente fenómeno de las donaciones políticas de los hispanos Bernie Sanders luce como el mayor beneficiario

Ahora el análisis “La creciente influencia de los donantes latinos está en aumento en Estados Unidos”, de la firma Plus Three , una firma de mercadeo en internet, mostró que en el primer mes de la campaña presidencial para 2020 de Sanders logró recaudar $1,325,912 millones de dólares entre hispanos y un total de $4,72 millones hasta junio de este año. Plus Three presta servicios a organizaciones política, sin fines de lucro y activistas, enfocada en el análisis de datos públicos.