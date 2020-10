El voto clave no está en el campo ni en las grandes ciudades sino entre las mujeres de los suburbios

“¿Les puedo pedir un favor, mujeres de los suburbios? ¿Pueden votar por mí? He salvado sus malditos suburbios y no tengo mucho tiempo para ser políticamente correcto”, dijo Donald Trump en uno de sus actos de campaña en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre.

En la periferia de las ciudades, esa zona donde las preferencias de voto no están definidas, a diferencia de lo que ocurre con el ámbito rural (que vota republicano) y metropolitano (que se decanta por lo demócrata), los candidatos tratan de arañar votos a toda costa.

Algunos observadores de la campaña de Trump señalan que al presidente se le acabó el tiemplo para atraer a este sector. Señalan que las mujeres blancas de los suburbios ya no se van a tragar el anzuelo de su retórica extrema.

Y los números parecen no favorecerlo. Su oponente, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, le saca una ventaja de 23 puntos entre las mujeres que viven en los suburbios en estados clave, según una encuesta reciente de The New York Times y Siena College, entre otros sondeos que reflejan resultados similares.