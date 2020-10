¿Cuánto te costaría el exclusivo tratamiento experimental de Trump contra coronavirus?

Así resulta fácil decir “no tengas miedo al covid”, como señaló en un tweet y en el video en el que animó a los estadounidenses a no dejar que el coronavirus “domine tu vida” porque “tenemos las mejores medicinas en el mundo”.

Una estancia de tres días en el hospital militar Walter Reed National, acompañado en todo momento del equipo asistencial más exclusivo, con todo el gabinete farmacológico a su disposición y acceso en helicóptero no es barato, obviamente, ni está al alcance de los ciudadanos de a pie.

Solo para empezar: al común de los mortales le quitaría el sueño el monto de las facturas por esas medicinas (si las consiguiese, lo cual es improbable). Estas facturas pueden alcanzar miles de dólares (hasta 400,000 dólares en algunos casos ) que no cubrirá el seguro (si es que lo tienes, por supuesto).

Uso compasivo

Gail Trauco, que trabajó durante 42 años como enfermera oncológica y está especializada en la defensa de los derechos de los pacientes (ha llevado las reclamaciones de más de 500 pacientes desde marzo en relación a sus facturas médicas) señala a Univision Noticias que un estadounidense promedio “ nunca recibirá el tratamiento expeditivo y compasivo que obtuvo Trump”. (El uso compasivo permite el acceso a medicinas en fase experimental, y todavía no aprobadoas por la FDA, para pacientes cuya vida peligre).

$100,000

¿Cuánto costaría todo esto para un ciudadano común? Para alguien que no es presidente, todo esto costaría como mínimo 100,000 dólares, de acuerdo con los cálculos del The New York Times.