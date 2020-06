El republicano de las declaraciones más racistas y antiinmigrante pierde en primarias y saldrá del Congreso

Aislamiento políticamente mortal

King, de 71 años, no sobrevivió el aislamiento del que fue objeto por parte del Partido Republicano luego de que dijera en una entrevista con The New York Times en enero de 2019 que no comprendía cómo ni cuándo “el nacionalismo blanco, el supremacismo blanco” se había vuelto un concepto ofensivo.