El gran desafío para Biden: movilizar a los hispanos como hizo Sanders

En su truncada campaña por la nominación demócrata, el senador Bernie Sanders logró algo que en su intento anterior del 2016 no había podido alcanzar: un sólido respaldo entre el electorado hispano.

Según estrategas demócratas consultados por Univision Noticias la campaña de Biden debe de invertir en lso votantes hispanos los mismos fondos que gasta en la mayoría blanca y afinar su mensaje con personal bicultural adecuado, algo que implica no dar por sentado que contarán con ese apoyo, una observación que suelen hacer los activistas comunitarios cuando se trata de la aproximación de los demócratas con la comunidad.

“Creo que tienen que hacer un mejor trabajo al articular cómo su política (también) es progresista. Parte de la imagen que se ha creado es que él no es progresista cuando él es el (candidato) más progresista que hemos tenido . No estoy hablando de su postura de hace 30 años sino de ahora, como temas de inmigración, cambio climático, reforma de justicia criminal”, dijo Vanessa Cárdenas , quien hasta fines del año pasado fue la latina de más alto rango en la campaña presidencial del exvicepresidente y estuvo a cargo del alcance hacia latinos.

¿Respaldo transferible?

“Una y otra vez hemos visto que no se gasta lo mismo (en votantes latinos que en anglos). La verdad si alguien va a gastar 10 dólares (en un hispano) y cruzando la calle van a gastar 50 dólares (en un anglo) ¿por qué van a esperar que un latino vote por él si no le han dado la atención y la calidad al mismo nivel?”, agregó el congresista. “Si quieren el voto latino deben de darle la misma calidad de atención y respeto. No más ni menos”.