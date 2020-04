Biden obtiene dos importantes apoyos: legisladores afroestadounidenses y ambientalistas

Ambos entes son representativos de dos segmentos claves en la coalición que busca llevar al ex vicepresidente a la Casa Blanca .

"No hay duda de que este país necesita desesperaradamente a Joe Biden", dijo el presidente del PAC del Caucus Negro del Congreso, el representante neoyorquino Gregory Meeks, en la entrevista que concedió a The Associated Press para formular el anuncio.