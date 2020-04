¿Podrá Biden ganarse a esos liberales que Sanders y Warren dejaron activados?

En ese esfuerzo, Biden ha lanzado varios olivos a la facción de Sanders, no solo de palabra sino también en su programa de gobierno.

El año pasado acogió como propio el llamado Green New Deal , un ambicioso plan para transformar la economía estadounidense reduciendo las emisiones, cuyo costo estimado ha sido fuertemente criticado por los republicanos.

Pero es un gesto más bien simbólico, dada la cobertura médica gratuita y universal que Sanders propulsó con su propuesta conocida como "Medicare for all".

El ex vicepresidente adelantó el mes pasado que seleccionará a una mujer, y las especulaciones sobre la candidata a vicepresidenta incluyen a Warren, quien dijo estar dispuesta a aceptarlo de recibir la invitación.

Y ante este panorama, hay señales de que el bloque que apoyaba a Sanders no está convencido sobre Biden.

Briahna Joy Gray, quien fuera la jefa de prensa de la campaña de Sanders, escribió explícitamente esta semana en Twitter que no respalda a Biden.



La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, tal vez en este momento la voz liberal más influyente que aún no le ha declarado su apoyo a Biden, dijo al diario The New York Times que "todo el proceso de unirse debería ser incómodo para todos los involucrados".