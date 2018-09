"No pensé que volvería a entrar tan rápido pero la respuesta de la comunidad local que emergió fue profundamente conmovedora", dijo a Univision Noticias.

Ahora, 18 meses más tarde, como directora política de The Indivisible Project , Urbina marcha a la vanguardia de un nuevo movimiento progresista que se ha esparcido por el país y reta cada vez más al sistema del Partido Demócrata a adoptar un enfoque más audaz contra Trump y el Partido Republicano .

Pero Skelley y otros dicen que es demasiado pronto para medir el alcance del voto progresista. "Hay razones para que se emocionen. ¿Pero acaso eso significa que se están ganando el partido? No, al menos todavía. Aquí hay muchas aristas", subrayó.

Unidos contra Trump

Urbina, de 32 años, nacida en Nicaragua y criada en Nevada, empezó en la política trabajando para el influyente ex senador estatal demócrata Harry Reid. Después de trabajar en varias campañas electorales, estaba lista para algo diferente después de que Reid decidiera no postularse para la reelección en 2016. Pero comenzó a tener dudas luego de reunirse con otros exmiembros del personal del Congreso que se estaban reagrupando para resistir a Trump.

Fuera del partido

"No estaba claro cuánta resistencia nos opondría el liderazgo demócrata", dijo Urbina. "Nosotros estamos fuera de la estructura del partido. No sigo las instrucciones de Tom Pérez ", añadió, refiriéndose al presidente del Comité Nacional Demócrata , el órgano rector del partido.

"No estábamos activos políticamente y nos molestaba nuestra propia inacción", dijo Christine Hanna, administradora de un hospital de oncología, de 42 años de edad, quien fundó el grupo de Tampa Bay unos días después de las elecciones de 2016 con 80 personas.

"Somos la base progresista. No coordinamos con el candidato o el Partido Demócrata , solo encontramos una necesidad y la llenamos", dijo.

El ejemplo de Alabama

El proyecto no elige candidatos, sino que requiere que sean nominados por un grupo local. "No hay obligación, no hay franquicia. Pueden apoyar a un candidato o pueden crear sus propios programas de campo", dijo Emily Phelps, directora de comunicaciones del Proyecto Indivisible, con un equipo de 50 personas en Washington.