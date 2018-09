Cruz no perdió oportunidad para lanzarle puntadas a O'Rourke, que en la primera parte del debate se vio varias veces a la defensiva y aclarando que él no había dicho exactamente lo que Cruz le adjudicaba.

En un momento dado, O'Rourke, quien compite por primera vez por un puesto en todo el estado, le contestó: "Por esto es que a la gente no le gusta Washington DC -- acabas de decir algo que no dije y me lo atribuiste", señaló. "Este es tu truco y maniobra, confundir y meter miedo".