Demócratas contra demócratas: las facciones que buscan controlar el partido para luchar contra Donald Trump

“Falta de moderación no fue el problema. Ya lo intentamos a su manera y perdimos ante un extremista racista”, dijo Cynthia Nixon, la estrella de televisión devenida en candidata a gobernadora de Nueva York que desafía en primarias al actual gobernador, Andrew Cuomo, justo uno de los representantes del sector que ha controlado el partido en las últimas décadas .

A la hora de autodefinirse, la exprotagonista de la serie ‘Sex and the City’ reconoció “estar orgullosa de ser una de las candidatas de lo que describió como “un pequeño pero creciente número de candidatos que se identifica como un socialista demócrata”.

“Si aprendimos algo de los años (de la presidencia de Barack) Obama es que los republicanos nos van a llamar socialistas no importa lo que hagamos, así que deberíamos dárselos de verdad ”.

Aunque son temas básicos de la agenda demócrata, hay algunos puntos que el liderazgo del partido prefiere no tocar abiertamente, por el peligro político al que consideran que se exponen al dar a Trump y los republicanos materiales para alimentar su campaña, como el caso de la eliminación de ICE, que usan para ilustrar cómo los liberales no se preocupan por la seguridad fronteriza.

La importancia de la representación

“Desafortunadamente la representación que tenemos ahora no representa las experiencias de vida de tanta gente. Y una manera de cambiar eso es postulándose a un cargo, como hice yo”, dijo a Univision Noticias Gina Ortiz-Jones, candidata a representante por el Distrito 23 de Texas , una de esas “nuevas caras” de la política estadounidense, muchas de ellas mujeres y otras provenientes de la comunidad LGBT.

“Cuando Alexandria Ocasio-Cortez ganó, expandió nuestra idea sobre las posibilidades políticas y qué es lo que puede pasar. Los demócratas dirán que sus distritos azul, porque es demócrata, pero no todos los demócratas son iguales”, aseguró a Univision Noticias Aimee Allison, presidenta de ‘Democracy in Color’, una organización dedicada a la promover la creación de una “nueva mayoría política” en EEUU que sea más incluyente en cuanto a raza y género.

Espacio para las minorías

“La población de origen latino en este país está geográfica y generacionalmente diversaificada. En los 90 o los 80 tenías gente venida de México el suroeste, puertorriqueños en el noreste, tenías cubanos en Florida. Ahora tienes una variedad en todos esos diferentes lugares. Y el Partido Demócrata no ha comprometido el dinero en entender y comunicarse con el diverso electorado latino, o promover suficientes de sus candidatos”.

En uno de los salones del edificio, la mañana del viernes, una docena de activistas debatía qué hacer para actualizar al partido y debatían cómo destacar los puntos débiles que consideran que complica sus perspectivas de triunfo, no solo en elecciones presidenciales y nacionales, sino en niveles más bajos como como escuelas o asambleas locales.

“Para mí esta es una oportunidad de identificar e incorporar voces que tradicionalmente no han sido parte de la conversación”, asegura Gina Ortiz-Jones evaluando el trabajo que se hace en la convención.

“Siempre me preguntan; ¿te sorprende que haya tantas mujeres postulándose o que haya tantos LGBT postulándose? Y les digo que no, que no se pueden sorprender de que la gente que tiene más que perder estén levantando sus manos y diciendo ‘¿Sabes qué? Yo tengo cosas que decir y voy a postularme’. Creo que eso es lo que estamos viendo”.