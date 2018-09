Pese a que a Pressley se le ha comparado con la candidata de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, que en junio venció sorpresivamente al representante demócrata Joe Crowley, en el caso de la exconcejala afroestadounidense no consideraba a su rival muy moderado.



"Ayana Pressley y yo nos hicimos amigas al lanzarnos a nuestras candidaturas mientras nos decían constantemente: 'no es tu turno', que no 'estábamos preparadas', que no éramos 'suficientemente buenas' o experimentadas. Seguimos adelante. En junio, yo gané mi primaria. Esta noche, ella ganó la suya. Allá vamos noviembre", escribió.