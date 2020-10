El hijo de Donald Trump NO dijo en video que su padre es 'uno de los seres humanos menos éticos en la historia política' ni apoyó a Biden

The Lincoln Project , un comité de acción política fundado por republicanos cuyo fin es la destitución de Donald Trump, publicó un video muy editado en el que parece que el hijo mayor del presidente está calificando las acciones de su padre como "conducta criminal" y que vendió Estados Unidos. El video fue creado reeditando un video más extenso que el propio Trump Jr. publicó atacando a Joe Biden para que parezca que en realidad está criticando a su padre.

El video manipulado (archivado aquí ) fue publicado por The Lincoln Project el 15 de octubre de 2020, bajo el título "Ya está, lo arreglé". Comenzaba así: