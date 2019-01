"¿Qué ha hecho (Mattis) por mí? ¿Cómo le ha ido en Afganistán? No muy bien", dijo Trump. "No estoy contento con lo que ha hecho en Afganistán y no debería estar contento", y añadió, "como saben, el presidente Obama lo despidió, y esencialmente yo también".

En la reunión con su gabinete este miércoles, después de recordar cuando cuestionó por qué el Talibán no podía luchar contra ISIS sin la participación de Estados Unidos, Trump dijo, "creo que hubiera sido un buen general, pero ¿quién sabe?". De jóven en los años 60, durante la guerra de Vietnam, Trump no prestó servicio militar ya que recibió una exención médica por espolones óseos.

La salida de Kelly

Kelly salió de su puesto en diciembre de 2018 después de un período de 17 meses que describió a los medios como "duro y desgarrador". Kelly le decía a sus asistentes que tenía el "peor trabajo del mundo", y con frecuencia decía que Trump no daba la talla para el papel de presidente, según le dijeron dos ex funcionarios de la administración al diario The New York Times.