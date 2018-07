Este maestro con DACA lucha contra sus propios miedos mientras ayuda a los estudiantes indocumentados en Chicago

Espinoza convenció al decano de estudiantes para que permitiera a su alumno completar el examen y enviar la tarea por correo electrónico. Pero la maestra dijo que eso podría no haber pasado si el estudiante hubiera estado demasiado asustado o avergonzado de compartir los problemas de ciudadanía de su familia, o si Espinoza no hubiera sido tan receptivo como lo fue.

"Tuve una historia única"

Teach For America también ofrece asistencia legal y ayuda financiera a los casi 250 de sus maestros y ex alumnos, como Espinoza, con estatus DACA.

"Me dijeron que no tenía derecho a ir a una universidad y que no iba a entrar a una porque no era ciudadano. Me dijeron que mi mejor opción era ir a una universidad comunitaria y ahí ver cómo lo resolvía", dijo Espinoza.