¿El David de Miguel Ángel es pornografía? Alcalde de Florencia invita a padres y estudiantes de una escuela de Florida a visitar la escultura

Carrasquilla afirmó en una entrevista telefónica con la agencia AP este domingo que está “muy honrada” por las invitaciones a Italia y que podría aceptar. “Estoy totalmente, como, wow”, contó Carasquilla. "He estado antes en Florencia y he visto al 'David' de cerca y en persona, pero me encantaría ir, siendo invitada por el alcalde [de Florencia]”.