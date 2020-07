Hasta $400 de ayuda por desempleo y un segundo cheque: las claves del posible nuevo paquete de estímulo

Las conversaciones pueden tomar un ritmo contrarreloj pues al cierre de esta semana vencen los $600 adicionales en el subsidio por desempleo que han sido una "línea de vida" para los millones que reciben esta ayuda, en medio de una pandemia que no da señales de ceder y que ha arreciado en estados como California y Florida con grandes poblaciones hispanas.

Los demócratas quieren seguir entregando esos $600 –que se suman a la ayuda regular por desempleo que da cada estado– hasta inicios del próximo año. Los republicanos, por su parte, han pasado de rechazar completamente la idea de extender este subsidio a apoyarlo aunque por un monto menor de entre $200 y $400. Posiblemente más hacia la parte baja de ese rango, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post .

Hay apoyo para un segundo cheque

Trump exige recortar un impuesto

Y, este domingo, amenazó con no firmar cualquier proyecto de ley que llegue a su escritorio sin contener su exigencia. "Consideraría no firmarlo si no tiene el recorte del impuesto sobre la nómina", dijo a Fox News.