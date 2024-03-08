Cambiar Ciudad
La economía vuelve a superar las expectativas al crear en febrero 275,000 nuevos empleos

El mercado de trabajo volvió a registrar un sólido mes en febrero. La tasa de desempleo subió ligeramente al 3.9%.

La economía de Estados Unidos volvió a superar las expectativas al crear en febrero 275,000 empleos, según el reporte publicado este viernes por el Departamento de Trabajo.

De nuevo desafiando las subidas de los tipos de interés con que la Reserva Federal (Fed) ha buscado combatir la alta inflación, el mercado de trabajo registró otro mes notablemente sólido, dejando la tasa de desempleo en un 3.9%. Ya van 25 meses consecutivos por debajo del 4%.

La tasa de desempleo entre los hispanos se mantuvo en el 5%, donde ha estado desde diciembre pasado.

En enero, la economía ya había pulverizado todas las expectativas al crear 353,000 puestos de trabajo y dejar la tasa de desempleo en 3.7%.

Y a pesar de la sensible bajada que ha registrado la inflación, el sólido mercado de trabajo y que la bolsa está en máximos históricos, muchos en Estados Unidos se muestran insatisfechos con la situación de la economía, algo que promete tener efecto en la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre.

Cuando la Fed comenzó su campaña de subidas de las tasas de interés para contener una inflación en máximos de cuatro décadas, muchos temieron que eso pudiera acabar provocando una recesión, con despidos masivos y alto desempleo.

Eso no ha ocurrido y la inflación ha disminuido paulatinamente hasta llegar al 3.1% interanual.

Con información de AP.

