dinero Elon Musk fusiona SpaceX y xAI: busca construir centros de datos de inteligencia artificial en el espacio SpaceX anunció la adquisición de xAI en un esfuerzo por ayudar al empresario multimillonario a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial.



Video Chatbot Grok ayudará a investigaciones del pentágono, ¿cómo funcionará?

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció este lunes 2 de febrero la fusión de sus empresas de exploración espacial e inteligencia artificial en una sola compañía de cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Su empresa de cohetes, SpaceX, anunció la adquisición de xAI en un esfuerzo por ayudar al empresario multimillonario a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial.

El acuerdo combinará varias de sus ofertas, como su chatbot de IA, Grok; su empresa de comunicaciones satelitales Starlink y su plataforma de redes sociales X.

Centros de datos espaciales

Musk ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnología que le permita a los centros de datos operar en el espacio para resolver el problema de los enormes costos en electricidad y otros recursos como resultado de la construcción y operación de sistemas de IA en la Tierra.

Al dar a conocer el acuerdo, Musk señaló que este objetivo podría ser mucho más fácil de alcanzar con una empresa combinada. “A largo plazo, la IA con sede en el espacio es obviamente la única forma de escalar”, escribió Musk en el sitio web de SpaceX el lunes.

Luego agregó en referencia a la energía solar: “¡Siempre hay sol en el espacio!”. Musk dijo en el anuncio de SpaceX que estima “que dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio”.

SpaceX no será la primera empresa en explorar la idea de construir centros de datos de IA en el espacio. Google reveló el año pasado un nuevo proyecto de investigación llamado Proyecto Suncatcher que colocaría chips de IA en satélites alimentados por energía solar.