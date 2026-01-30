Declaraciones de impuestos 2026 del IRS ¿Cuándo te va a devolver el IRS el dinero de tus impuestos este 2026? Así calculas el tiempo Depende la opción que elijas para recibir el reembolso, el tiempo puede variar. Revisa aquí todos los detalles

Video Impuestos 2026: ¿Es seguro declarar con ITIN tras el intercambio de datos entre IRS e Inmigración?

La temporada de declaración de impuestos 2026 ya está en marcha y el IRS espera que 164 millones de personas hayan presentado sus declaraciones, conocidas en inglés como 'tax return', para el 15 de abril o antes.

El reembolso promedio del año pasado fue de $3,167. Este año, los analistas han proyectado que podría ser $1,000 más alto, gracias a los cambios en la legislación tributaria. El año pasado se procesaron más de 165 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas, de las cuales el 94% se presentaron electrónicamente.

PUBLICIDAD

Las personas con declaraciones sencillas no deberían experimentar retrasos, pero debido al éxodo de empleados del IRS desde el inicio de la administración Trump, se teme que la temporada de declaración de impuestos de 2026 presente desafíos para quienes tengan problemas con sus declaraciones.

Si bien el año pasado a los empleados del IRS no se les permitió aceptar una oferta de rescisión de la administración Trump hasta después de la fecha límite de presentación de impuestos, muchos de esos empleados de servicio al cliente ya se han marchado. El IRS comenzó el año 2025 con aproximadamente 102,000 empleados y terminó con aproximadamente 74,000 tras una serie de despidos y cesantías liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que lideró Elon Musk.

¿Cuándo se emitirán las devoluciones de impuestos?

Si presentas la declaración electrónicamente, el IRS indica que debería tardar 21 días o menos en recibir su reembolso. Si eliges el depósito directo, debería tardar aún menos. Si presentas una declaración en papel, el reembolso podría tardar cuatro semanas o más, y si se requieren enmiendas o correcciones, podría tardar más.

El IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en recibir su reembolso en una fecha determinada, especialmente al realizar compras importantes o pagar facturas.

Así puedes

consultar el estado de la devolución: ¿Dónde está mi reembolso?

Los contribuyentes pueden usar la herramienta en línea "¿Dónde está mi reembolso?" para consultar el estado de la tramitación dentro de las 24 horas posteriores a la presentación electrónica y, generalmente, dentro de las cuatro semanas posteriores a la presentación de una declaración en papel.

PUBLICIDAD

"¿Dónde está mi reembolso?" es una herramienta que también proporcionará las fechas de depósito proyectadas para la mayoría de quienes solicitan reembolsos anticipados del EITC/ACTC antes del 21 de febrero, según el IRS.

La información relacionada con esta herramienta se actualiza diariamente, durante la noche. Para acceder, necesitarás número de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Los contribuyentes también pueden consultar la aplicación IRS2Go o su Cuenta Individual en Línea del IRS para verificar el estado del reembolso.

¿C

ómo funcionan los reembolsos de impuestos?

Si pagaste más de lo que adeudas en impuestos durante el año, debido a retenciones u otras razones, deberías recibir un reembolso. Incluso si no pagaste impuestos en exceso, aún podrías recibir un reembolso si calificas para un crédito reembolsable, como el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) o el crédito tributario por hijos. Para obtener el reembolso, debes presentar una declaración y tienes tres años para solicitarlo.

¿Quién califica para el crédito tributario por ingreso del trabajo?

Para calificar para el EITC, debes tener menos de $11,950 en ingresos por inversiones y ganar menos de un nivel específico de ingresos laborales.

Si eres soltero y no tienes hijos, el nivel de ingresos debe ser de $19,104 o menos. Y si estás casado y presentas una declaración conjunta con tres o más hijos, debes ganar $68,675 o menos. Para determinar si tu hogar califica según estado civil y número de dependientes, puedes usar la herramienta en línea del Asistente del EITC.

PUBLICIDAD

¿Quién califica para el crédito tributario por hijos y el crédito tributario adicional por hijos?

Si tienes un hijo, lo más probable es que seas elegible para el Crédito Tributario por Hijos. El crédito es de hasta $2,200 por cada hijo que califique. Para calificar, un hijo debe:

- Tener un número de Seguro Social

- Ser menor de 17 años al final de 2025

- Ser su hijo, hija, hijastro, hijo de acogida elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o descendiente de uno de estos (por ejemplo, un nieto, sobrino o sobrina)

- No aportar más de la mitad de su propia manutención durante el año fiscal

- Haber convivido durante más de la mitad del año fiscal

- Estar incluido como dependiente en la declaración de impuestos

- No presentar una declaración conjunta para el año (o presentar la declaración conjunta solo para solicitar un reembolso de impuestos retenidos o estimados).

- Ser ciudadano estadounidense, nacional de EEUU o extranjero residente

Se califica para el monto total del crédito tributario por hijos por cada descendiente si cumple con todos los requisitos de elegibilidad y los ingresos anuales no superan los $200,000 ($400,000 si presentan una declaración conjunta). Además, califica para el crédito tributario adicional por hijos (ACTC) si cumple con estos requisitos ($1,700 por hijo que califique) y concurre poca o ninguna obligación tributaria federal sobre la renta. Debes tener ingresos laborales de al menos $2,500 para ser elegible para el ACTC.

¿Cuándo estarán disponibles los créditos tributarios?

El IRS espera que la mayoría de los reembolsos del crédito tributario por ingreso del trabajo, el crédito tributario por hijos y el crédito tributario adicional por hijos estén para el 2 de marzo para los contribuyentes que opten por el depósito directo. Algunos podrían recibir su reembolso antes, dependiendo de su institución financiera.

PUBLICIDAD

¿Qué cambia este 2026?