Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ¿Cómo me afectan las nuevas restricciones para acceder al programa SNAP? SNAP es una ayuda de la que cerca de 42 millones de estadounidenses se veían beneficiados para la compra de comida y artículos de necesidades básicas.

Nuevos requisitos para beneficiarios del programa SNAP: conoce cuáles son

La ley que modifica el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP) , One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada en julio de 2025, entró en vigor este 1 de febrero.

A decir de expertos, el SNAP es una ayuda de la que cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos se veían beneficiadas, un apoyo que es utilizado para la compra de comida y artículos de necesidades básicas.

¿Cuáles son los cambios en SNAP que entran en vigor?

Debido a los cambios en SNAP, personas entre 18 y 65 años sin dependientes deberán trabajar o participar en un programa laboral al menos 80 horas al mes para recibir ayuda. Antes, el límite de edad para no tener que trabajar y recibir la ayuda SNAP era hasta los 55 años.

Otro cambio es que ahora los padres y adultos en hogares con hijos de 14 años o más también deberán cumplir con requisitos laborales, cuando antes estaban exentos de cumplir las horas de trabajo.

Nuevos requisitos de SNAP: Suben edad laboral a 65 años y bajan límite de dependientes a 14

Quienes también se verán afectados son veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de crianza temporal pues ya no estarán exentos de estas obligaciones de comprobar labores.

Además, los estados solo podrán extender beneficios en zonas donde el desempleo local sea del 10% o más, es decir, así se reduce la posibilidad de excepciones.

¿Qué puedo comprar con los cupones SNAP?

Con los cambios también hay restricciones en la compra de alimentos, pues a partir de ahora, los beneficiarios no podrán comprar productos altos en azúcar, como dulces y golosinas; bebidas azucaradas y sodas; snacks salados y postres preparados.

De acuerdo con las autoridades, la medida busca mejorar la salud pública y reducir enfermedades relacionadas con la alimentación, ya que según el Departamento de Agricultura la compra de estos productos representaba al menos el 20% del gasto mensual del programa SNAP entre las familias.

¿Cómo afecta a los inmigrantes los cambios en el programa SNAP?

La elegibilidad para acceder al programa SNAP se reduce principalmente a ciudadanos estadounidenses y a algunos residentes permanentes legales.

Con ello, se elimina el acceso a SNAP para inmigrantes que estén legalmente en Estados Unidos, incluidos algunos refugiados, solicitantes de asilo y sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas.

Debido a estos cambios, el programa SNAP tendrá recortes de hasta 186 mil millones de dólares hasta el año 2034. Además, los estados deberán cubrir hasta el 15% del costo, esto sin mencionar un aumento en los gastos administrativos.

De acuerdo con especialistas, Florida, Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado y West Virginia, están entre los estados más afectados por los cambios en el programa SNAP.