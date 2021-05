"Salarios de pobreza": informe revela que una madre hispana gana menos de la mitad que un padre blanco

Estas madres pierden en promedio $38,000 dólares al año porque reciben solo 46 centavos por cada dólar que gana un padre blanco no hispano, de acuerdo con las cifras del informe. Los cálculos fueron realizados con números previos a la pandemia, por lo que los expertos del centro advirtieron que esa situación puede haberse deteriorado cuando las madres tuvieron que maniobrar para cuidar a sus hijos trabajando desde casa, conseguirles cuidado porque tenían que salir a laborar o perdieron sus empleos.

"No tiene ahorros, apenas si pagaba sus cuentas cuando trabajaba a tiempo completo, y ahora que necesita cuidado las 24 horas no tiene seguro médico, no tiene ahorros, la familia está ayudando como puede pero con mucha dificultad para cuidarla", explicó.