Los lujosos jabones de cactus creados por una latina que revolucionan el mercado de la belleza en EEUU

Esta especie de frenesí por sus exfoliantes y lociones naturales, tan llenos de referentes latinos, no fue siempre tan evidente ante los ojos de los inversionistas a los que acudió. “Unos lo entendieron y otros no. Algunos asumieron que si estaba creando una marca latina, era exclusiva para latinas y eso era muy interesante. Tuve que dejar claro que solo porque soy la latina, no significa que no pueda crear una marca global. Así que le dije a los dueños del dinero: nunca le preguntaron a Lancôme si solo era para las mujeres francesas entonces por qué me hacen esta pregunta a mí”, dice contundente ahora que ha conseguido que más inversores se interesen en su apuesta.