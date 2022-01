Cómo un grupo de latinos lucha por ser parte de la 'democratización' de Wall Street

Gonzáles no sabía nada de trading hasta que se unió a Wall St Bulls. El grupo cuenta con 17,500 miembros, no todos propietarios de un NFT, que intercambian libremente consejos de inversión y de bolsa. Uno de los lemas del grupo es WAMI (iniciales en inglés para 'We're All going to Make It together, o 'Vamos a conseguirlo todos juntos').