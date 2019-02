Lo que no se sabía hasta ahora –y que acaba de asomar un estudio publicado en JAMA Pediatrics– es que esta importante inmunización podría tener un impacto en la incidencia de diabetes tipo 1 en niños.

El estudio

“El declive significativo de diabetes tipo 1 que detectamos en niños pequeños después de 2007 no se encontró en niños con edades entre 5 y 14 años. Esto sugiere que los niños han podido ser expuestos a un factor protector que no impactó a los niños mayores”, declaró a Science Daily la autora de la investigación, Kirsten Perret, de la Universidad de Melbourne. “El mensaje clave es: vacúnense”, reiteró al New York Times.