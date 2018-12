Presentan cargos a la mujer que ocultó la diabetes que mató a su hija

Una mujer del condado de Madison, en Illinois, está siendo acusada de homicidio involuntario después de que su hija de 14 años muriera por complicaciones de una diabetes no tratada.

Emily Ikue-Rose Hampshire murió el 3 de noviembre a causa de una cetoacidosis diabética. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes , la cetoacidosis ocurre cuando el cuerpo de una persona no tiene suficiente insulina y comienza a descomponer grasas. En este proceso produce cetonas, una sustancia química que, cuando se acumula en la sangre de una persona, hace que la sangre sea más ácida. Los altos niveles de cetonas actuaron como un veneno en el cuerpo.

Los fiscales alegan que Emily desarrolló cetoacidosis porque su madre, Amber L. Hampshire, no solo no le brindó el tratamiento médico que necesitaba para su diabetes, sino que ocultó el diagnóstico del adolescente a médicos, maestros, amigos y familiares, incluido el padre de la niña .

El motivo de por qué la mamá no le suministró tratamiento no está claro y, al parecer, la religión no jugó un papel, agregó Gibbons.