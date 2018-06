Por qué los refrescos de dieta pueden estar dañando tu salud

Los edulcorantes artificiales están en todas partes, pero todavía se está deliberando sobre si estos productos son inofensivos. También llamados "edulcorantes no nutritivos", pueden ser sintéticos –como la sacarina y el aspartame– o derivados naturalmente, como el esteviol, que proviene de la planta de stevia. Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU ha aprobado seis tipos de edulcorantes artificiales y dos tipos de edulcorantes naturales no nutritivos para su uso en alimentos.

¿Por qué estos edulcorantes no tienen calorías?

Los edulcorantes no nutritivos tienen diferentes subproductos que no se convierten en calorías. El aspartame, por ejemplo, se somete a un proceso metabólico diferente que no produce azúcares simples. Otros, como la sacarina y la sucralosa, no se descomponen en absoluto, sino que se absorben directamente en el torrente sanguíneo y se excretan en la orina.