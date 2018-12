La actriz y directora Penny Marshall murió por complicaciones de la diabetes: cuáles son y cómo ayudar a prevenirlas

Tenía 75 años, había sobrevivido un cáncer y aunque no se saben más detalles de su fallecimiento, este pone de relieve la importancia de no subestimar esta afección que, de no ser controlada, puede generar graves problemas de salud.