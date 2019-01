El mejor ‘sensor’ para detectar los desniveles de azúcar en sangre podría ser tu perro

Olfato casi infalible

¿Quieres uno?

En el caso de Diabetic Dogs of America luego, se envía un acuerdo que se debe firmar y se procede al pago del depósito para que comience el proceso de encontrar el can más adecuado.

“Mi perra, Sasha, ha sido una verdadera bendición. Vivo en Alaska y sola. Uso una bomba de insulina pero a veces mi sensor no responde de inmediato cuando caen mis niveles de azúcar en sangre. Sasha me avisa cuando esto ocurre. La he tenido por 3 meses”, cuenta Tamara quien ha usado uno perro de asistencia para diabéticos.

Jacque, otro de los testimonios compartidos en la web de Diabetic Dogs of America también está satisfecho: “Baymax ha estado conmigo por dos meses y ha hecho un gran trabajo. Mi A1C estaba históricamente en 8,5 durante los últimos 8 años y ahora está en 7,2. Sus alertas me han ayudado a prevenir severos altos o bajos de azúcar (… ) Me advierte 30 minutos antes de que suene la alarma de mi equipo médico”, relata en la web de Diabetic Dogs of America.