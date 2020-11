Día electoral: los chequeos de los alegatos finales de Biden y Trump

Ahora que la contienda presidencial llega a su punto final, ofrecemos un resumen de las principales afirmaciones hechas por el exvicepresidente Joe Biden y el presidente Trump en sus discursos de "alegatos finales".

En discursos de mítines que han durado 90 minutos o más, Trump ha repetido muchos de sus grandes éxitos de afirmaciones desmentidas, bien documentadas en nuestra base de datos de sus afirmaciones falsas o engañosas y en nuestro libro más vendido. Él presenta la elección como "una elección entre el sueño americano y una pesadilla socialista, una elección entre una súper recuperación impulsada por Trump y una depresión impulsada por Biden". Desglosaremos muchas de sus afirmaciones en categorías temáticas.

Los discursos de Biden, ante multitudes mucho más pequeñas, pues mantiene las restricciones por la pandemia de coronavirus, son más breves, con un gran énfasis en lo que critica como los fracasos de Trump en el tema del manejo de la pandemia, así como un llamado a la unidad. "Escogemos la esperanza antes que el miedo", dice Biden. "Escogemos la unión antes que la división, la ciencia antes que la ficción. Y sí, escogemos la verdad antes que las mentiras". Los discursos de Biden tienen una pizca de afirmaciones falsas o engañosas, que también detallaremos.

Y recuerde, independientemente de cuales sean sus inclinaciones políticas, por favor, no dé por hecho su derecho al voto.

Joe Biden

"El actuario de la Seguridad Social, el tipo que la dirige, dice que el plan que Donald Trump dice que quiere instituir si es reelegido arruinará la Seguridad Social para el año 2023".



Esta es una afirmación falsa que mereció Cuatro Pinochos. Trump no tiene tal plan, pero Biden lo menciona en casi todos los mítines de campaña.

El presidente le dio a Biden una oportunidad con sus comentarios confusos, luego de que firmó una orden ejecutiva que suspendería el pago de impuestos sobre la nómina hasta fin de año. Trump sugirió varias veces que quería terminar permanentemente con los impuestos sobre la nómina, pero los asesores de la Casa Blanca insistieron en que el presidente se refería solo a la orden ejecutiva, no a todos los impuestos sobre la nómina. Finalmente, Trump dejó clara su postura.

Pero el intento de Trump de corregir sus declaraciones anteriores no impidió que varios senadores demócratas hicieran algunas travesuras. El 19 de agosto, cuatro senadores le escribieron al actuario jefe de la Seguridad Social pidiéndole "su análisis de la legislación hipotética" que exigiría impuestos sobre la nómina de "cero por ciento".

Stephen Goss, el actuario jefe, respondió que bajo el escenario que inventaron los demócratas [sobre lo que dijo Trump] los Fondos Fiduciarios de la Seguridad Social se agotarían a mediados de 2023. Pero señaló inequívocamente que no conocía ese plan propuesto. Añadió que si la legislación permitiera que se hicieran transferencias del fondo general -como Trump había dicho que intentaría-, "la fecha de agotamiento proyectada de las reservas del fondo fiduciario no se vería afectada esencialmente por la legislación".

En otras palabras, Goss dijo cortésmente que esto era una tontería. Pero aun carta en mano, Biden ha atravesado el país haciendo esta afirmación falsa.

"Más de 225,000 personas muertas, 225,000. Las estimaciones son, si hubiéramos actuado de forma responsable, que habría 160,000 muertos menos de los que hay hoy debido al covid-19".



Biden cita el cálculo del punto medio estimado de un estudio publicado el 21 de octubre por el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia. El rango real del estudio fue de un mínimo de 130,000 y un máximo de 210,000 muertes. Los autores obtuvieron estas cifras comparando las políticas de Estados Unidos con las implementadas por otros seis países, como Francia (que habría resultado en 55,000 "muertes evitables") y Corea del Sur (215,000 muertes evitables). "Al fallar en implementar el tipo de estrategias de respuesta empleadas en los seis países de comparación, nuestro análisis muestra que Estados Unidos puede haber incurrido en al menos 130,000 muertes evitables", dice el informe.

"Los principales médicos de Estados Unidos, incluyendo el propio director de los CDC de Trump y el doctor Fauci, dijeron la semana pasada que si solo usáramos mascarillas entre ahora y fin de año, salvaríamos 100,000 vidas".



Biden está citando incorrectamente a los expertos. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC, por sus siglas en inglés], ha abogado por el uso de mascarillas: ha dicho que son "la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos" contra la propagación del nuevo coronavirus, pero no ha ofrecido esa estimación de 100,000 [vidas].

En cambio, Biden parece estar confundiendo a Redfield con Tom Frieden, quien dirigió los CDC bajo el presidente Barack Obama. Frieden promocionó este cálculo en un tuit en septiembre.

Tampoco podemos encontrar un ejemplo de que Anthony S. Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, haya utilizado esta cifra, aunque también ha abogado firmemente por el uso de mascarillas, y ha llegado a apoyar incluso [que se usen como] un mandato nacional.

Pero la cifra de 100,000 es real. Viene de un estudio del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud [IHME, por sus siglas en inglés] de la Universidad de Washington, que estimó que si el 95% de los estadounidenses utilizaran mascarillas en público, se podrían salvar más de 100,000 vidas en el período entre el 22 de septiembre y finales de febrero.

"Voy a pedirles a los estadounidenses más ricos y a las corporaciones más grandes que están en la Fortune 500, 91 de las cuales, que ganan miles de millones de dólares, no pagaron ni un solo centavo en impuestos federales".



Esta estadística sobre 91 compañías proviene del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), de tendencia izquierdista. En un informe de 2019, el ITEP concluyó que 91 compañías rentables pertenecientes a la Fortune 500 no pagaron ningún impuesto federal sobre la renta, en gran parte como resultado de la ley tributaria de 2017, a través de las deducciones por inversión que Trump promovió en la ley. El grupo dijo que 56 compañías más pagaron tasas impositivas efectivas entre 0% y 5% sobre sus ingresos de 2018, para una tasa impositiva efectiva promedio del 2.2%.

Vale la pena señalar que las compañías no revelan completamente sus cargas tributarias [pasivos por impuestos] en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, por lo que esta estadística es producto de la investigación y el análisis del ITEP. Pero el grupo ha hecho esto durante muchos años, y ciertamente la comparación de los impuestos estimados pagados antes y después de la ley fiscal es relevante.

"Donald Trump heredó una economía fuerte de Barack y de mí, al igual que lo ha heredado todo en su vida. Oh, es un hecho. Despilfarró esa economía como despilfarró todo lo demás".



A la economía le iba bien al final de la administración Obama, pero había sido lenta la recuperación de la Gran Recesión cuando Obama asumió el cargo en 2009, y en 2016 hubo algunos indicios de que la economía estaba comenzando a decaer. Pero contrario a la retórica de Trump sobre un cambio económico sin precedentes, las tendencias generales siguieron el mismo rumbo durante los primeros tres años de su presidencia, quizás en parte impulsadas por el recorte fiscal de 2017. Antes de que llegara el coronavirus, la tasa de desempleo seguía cayendo, el mercado de valores seguía subiendo, se seguían creando empleos, todo aproximadamente en la misma línea de la tendencia del mandato de Obama. De hecho, se crearon casi 1.5 millones más de empleos en los últimos tres años de la presidencia de Obama que durante los primeros tres años de Trump.

Sin embargo, Biden exagera en su retórica al sugerir que Trump solo ha despilfarrado la economía. La pandemia ha trastocado las economías de todo el mundo. Se podría alegar que el desvanecimiento económico fue peor en Estados Unidos, porque Trump no se tomó la pandemia en serio al principio y luego quiso reabrir la economía demasiado rápido. Pero cualquier presidente habría enfrentado serios desafíos económicos.

(Trump sí heredó una fortuna de su padre, y ha tenido muchos fracasos comerciales).

"Si se salen con la suya [y eliminan la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA)], 100 millones de estadounidenses perderán la protección para afecciones preexistentes, cáncer, todas las enfermedades que hay".



Existe un consenso general, como en esta estimación de Avalere, un grupo de consultoría sanitaria, de que alrededor de 100 millones de estadounidenses que no tienen Medicare o Medicaid tienen afecciones de salud preexistentes. Lo que está menos claro es cuántos se verían afectados si la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible fuera anulada en un caso ante la Corte Suprema que Trump respalde.

La ACA se ocupaba principalmente del mercado de seguros individuales, lo cual afecta a unos 20 millones de estadounidenses; antes de la aprobación de la ACA, las compañías de seguros les negaban la cobertura o aumentaban los precios a las personas con afecciones preexistentes que intentaba comprar pólizas de seguro individuales. Pero la mayoría de los estadounidenses reciben su seguro médico mediante sus empleos y las implicaciones son menos claras en ese caso. Se han planteado preguntas sobre si un fallo de la Corte Suprema que anule la ACA eliminaría las protecciones para las personas que perdieron o cambiaron de empleos que existían antes de la ACA, derivadas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico [HIPAA, por sus siglas en inglés] de 1996. Las protecciones de la ley de 1996 se incorporaron a la ACA, por lo que no está claro qué pasaría si la demanda tuviera éxito.

"Donald Trump, cuando piensa en el cambio climático, dice que es un engaño. Bien, ¿adivinen qué? Hablando de engaños, ¿recuerdan lo que dijo sobre estos huracanes cada vez más violentos y su frecuencia? De hecho, dijo, tal vez deberíamos detonar una bomba nuclear sobre el Atlántico. Por cierto, este mismo genio dijo que el mayor problema que tuvimos en la Guerra de Independencia es que no teníamos suficientes aeropuertos".



En sus mítines, Biden se burla de Trump por una cosa que presuntamente dijo el presidente y exagera ligeramente otro comentario que hizo.

El 25 de agosto de 2019, Axios reportó que "el presidente Trump ha sugerido varias veces a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y a otros funcionarios de seguridad que exploren el uso de bombas nucleares para evitar que los huracanes azoten Estados Unidos". El reporte decía que lo planteó en dos ocasiones. Durante una sesión informativa sobre huracanes en la Casa Blanca, Trump dijo: "Ya entendí. Ya entendí. ¿Por qué no les lanzamos una bomba nuclear?", dijo una persona. También presuntamente le planteó esta idea a otro funcionario de la administración, una conversación que, según Axios, se registró en un memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de 2017. Axios señaló que el memorándum solo menciona que Trump habló de bombardear los huracanes, sin hacer referencia a bombas nucleares.

Trump negó haber dicho esto alguna vez, calificando el reporte de "noticias falsas". Pero el reportero Jonathan Swan ha demostrado que tiene buenas fuentes en la Casa Blanca de Trump.

Mientras tanto, en un discurso el 4 de julio de 2019, Trump dijo: "El Ejército Continental sufrió un crudo invierno en Valley Forge, halló la gloria al cruzar las aguas del Delaware y le arrebató la victoria a Cornwallis en Yorktown. Nuestro ejército conquistó el aire, embistió las murallas. Se apoderó de los aeropuertos. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y en Fort McHenry, bajo el rojo fulgor de los cohetes, alcanzó la ansiada victoria. Y cuando llegó la aurora, su bandera tachonada de estrellas ondeó desafiante".

No había aeropuertos ni durante la Guerra de Independencia ni durante la Guerra de 1812. Pero Trump no dijo que la falta de aeropuertos hubiera sido un problema.

"¿Por qué ustedes deberían pagar más impuestos que los que paga Donald Trump? Y eso es un hecho. $750. Recuerden lo que dijo cuando se planteó eso hace un tiempo, cómo él solo paga ... Dijo: 'Porque soy inteligente. Sé cómo explotar el sistema".



Trump, a diferencia de todos los presidentes desde Richard Nixon, se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Pero el New York Times obtuvo su declaración de impuestos de 2017 y descubrió que, finalmente, Trump pagó solo $750 en impuestos. Debido a las pérdidas comerciales, Trump en realidad reportó casi $13 millones en ingresos negativos. Luego se implementó el impuesto mínimo alternativo y Trump quedó debiendo $7,435,857, dijo el Times. Pero Trump aplicó un crédito comercial general por casi toda esa cantidad, lo cual lo dejó con una factura fiscal de solo $750.

Trump, durante un debate de 2016 con Hillary Clinton, afirmó "eso quiere decir que soy inteligente", después de que Clinton señalara que las declaraciones de impuestos de Trump en 1978 y 1979, publicadas por las autoridades del casino, mostraron que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en esos años. Pero no dijo: "Sé cómo explotar el sistema".

Donald Trump

"¿Ves la cifra de hoy? 33.1 PIB. La mayor de la historia de nuestro país por casi el triple, ¿no? Casi el triple. Ahora es mucho más grande que cualquier PIB que hayamos tenido. Tienes que remontarte a la década de 1950, y aun así es menos de la mitad. Esta es la mejor cifra, 33.1%".



Trump está utilizando el último informe económico grande antes de las elecciones, una estimación del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre, para afirmar que la economía estadounidense se está recuperando después de los cierres que provocó la pandemia.

El PIB aumentó un 7.4% en el tercer trimestre, lo que de hecho es un récord. Sin duda, es una mejora con respecto a la impresionante caída del 9% en el PIB durante el segundo trimestre. (La cifra de Trump del 33.1% es una cifra anualizada y es bastante engañosa en este contexto. El hecho clave es que el PIB fue un 7.4% más alto que en el segundo trimestre).

Pero para que la economía recupere todo lo perdido en el trimestre anterior, el PIB del tercer trimestre tendría que haber aumentado un 10%.

Tal y como está, la producción económica es ahora un 3.5% inferior a la del último trimestre antes de la pandemia. Otra forma de decirlo: Estados Unidos ha recuperado solo alrededor del 66% de sus pérdidas anteriores al coronavirus. Entonces, a pesar de las palabras optimistas de Trump, Estados Unidos todavía se encuentra en una profunda recesión.

Además, Trump no logró llegar a un acuerdo con el Congreso para extender la asistencia financiera del gobierno y los casos de coronavirus se han disparado. Eso significa que es probable que el cuarto trimestre de 2020 sea muy inestable.

"Nuestra vacuna erradicará el virus y, por cierto, la tenemos. Pero la tengamos o no, estamos dejando atrás lo peor. Estamos dejando atrás lo peor".



Trump sigue su avalancha de afirmaciones falsas y engañosas sobre la pandemia. Los casos se han disparado en todo el país desde mediados de septiembre, pero Trump insiste en que estamos "dejando atrás lo peor". Tampoco se ha aprobado ninguna vacuna.

El presidente continúa afirmando que las infecciones en Estados Unidos están aumentando "porque hacemos más pruebas que nadie", cuando los expertos dicen que la razón principal es la propagación de la enfermedad. Trump dice que estará lista una vacuna en semanas, mientras que los expertos de su administración son mucho más cautelosos y dicen que no estará lista hasta el próximo año. Trump a menudo afirma falsamente que salvó 2.2 millones de vidas (citando erróneamente un estudio).

En los últimos días, Trump incluso ha afirmado que "los médicos reciben más dinero si alguien se muere de covid", lo cual le valió un reproche por parte de la Asociación Médica Estadounidense.

"Están viendo a los tramposos y a todos esos que envían las boletas electorales falsas. ... Quieren que se haga el conteo semanas después del 3 de noviembre".



Trump es una cascada de desinformación sobre el voto por correo.

Acusa falsamente a las autoridades estatales de intentar manipular el resultado. Ha animado a la gente a votar dos veces, lo cual es ilegal. Hay muchísima evidencia que demuestra que el voto por correo ha estado casi totalmente libre de fraude durante décadas, pero Trump insiste en que es una receta para el desastre. Por alguna razón, Trump dice que las boletas de voto en ausencia son seguras, pero las boletas de voto por correo no lo son. (Son lo mismo). Afirma falsamente que los demócratas están intentando acabar con la verificación de firmas durante el conteo de papeletas.

Últimamente Trump ha afirmado falsamente que los votos generalmente se cuentan al final del día de las elecciones, cuando el conteo suele tomar más días. Cabe señalar que Trump y los principales funcionarios de la administración han votado por correo y que sus falsas advertencias son casi idénticas a la desinformación electoral rusa que los funcionarios de la inteligencia estadounidenses están viendo este año.

"Quieren abolir la energía estadounidense".



Durante el mandato de Trump, Estados Unidos se convirtió en exportador neto de energía por primera vez desde 1953. El presidente tiene mucho de qué jactarse en materia de energía, pero en repetidas ocasiones esgrime descaradas falsedades.

Trump dice que "liberó" la energía estadounidense mediante la desregulación a pesar de que el auge en este sector comenzó con Obama. Trump dice que el país ahora es "energéticamente independiente" a pesar de que sigue importando 9 millones de barriles de petróleo al día, el 11% de los cuales proviene de los países del Golfo Pérsico. Trump dice que Biden prohibiría la fracturación hidráulica [ fracking], aunque Biden siempre ha dicho que permitiría que las operaciones de fracturación hidráulica que ya existen continuaran, pero suspendería la obtención de nuevos permisos de fracturación hidráulica en tierras federales. (La mayor parte de la fracturación hidráulica se realiza en terrenos privados).

"Siempre protegeremos a los pacientes con afecciones preexistentes".



Alerta a los consumidores: Trump está intentando debilitar las protecciones de la atención sanitaria mientras dice fortalecerlas.

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible [ACA, por sus siglas en inglés], promulgada en 2010, garantiza que las aseguradoras deben venderles planes a personas con afecciones de salud preexistentes, desde cáncer, asma y enfermedades cardíacas hasta diabetes, enfermedades mentales y otros padecimientos. La ley dice que las personas en la misma área geográfica y grupo de edad que compren planes similares deben pagar precios similares. Trump ha estado tratando de derogar la ley desde que asumió el cargo. Ha prometido un plan de reemplazo durante casi cuatro años que nunca ha elaborado.

Cuando los casos de coronavirus alcanzaron una nueva cifra récord el 25 de junio, la administración Trump presentó un informe ante la Corte Suprema alegando que toda la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, incluyendo su garantía de cobertura para pacientes con afecciones preexistentes, "debe caer". Si la corte anula la ley, como pide Trump, los pacientes con afecciones preexistentes que buscan planes de seguro individual quedarían vulnerables. Las aseguradoras podrían volver a negarles la cobertura, venderles planes basura con escasos beneficios o cobrarles precios exorbitantes.

"¿Dónde está Hunter? No lo llaman, ¿dónde está Hunter? ¿Dónde está Hunter? ¿Está Hunter entre la multitud? No lo llaman. No lo llaman, ¿dónde está Hunter?



Durante más de un año, Trump y sus aliados, especialmente Rudolph W. Giuliani, han estado intentando vincular a Biden con acusaciones de corrupción que involucran a Ucrania. El hijo de Biden, Hunter Biden, formó parte de la junta directiva de una compañía de energía ucraniana llamada Burisma, y Biden padre manejó la cartera de Ucrania de la administración Obama siendo vicepresidente.

La idea central de las acusaciones de Trump es que Biden actuó de forma incorrecta al pedirles a los ucranianos que despidieran a un fiscal que, según Trump, estaba investigando a su hijo. Esa es una premisa falsa. Hunter Biden nunca estuvo bajo investigación en Ucrania. De hecho, Joe Biden, en coordinación con aliados europeos, estuvo presionando para despedir al fiscal, Viktor Shokin, porque Shokin no perseguía los casos de corrupción, incluyendo una investigación sobre el propietario de Burisma.

Hemos estado verificando las afirmaciones de Trump desde mayo de 2019, y los hechos fundamentales que las desmienten no han cambiado, aunque en las últimas semanas Trump ha intentado sacar provecho del descubrimiento de una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden, algo que Giuliani ha promovido enormemente.

"Joe Biden se ha comprometido a una apertura de las fronteras. Si no hay fronteras, no hay país. Esto desencadenaría un tsunami de inmigración ilegal desde todos los rincones, de todo el mundo".



Trump suele caracterizar erróneamente las posturas de Biden sobre la inmigración. Biden no apoya las "fronteras abiertas" y ha dicho que no apoya algunas propuestas demócratas de despenalizar el acto de cruzar la frontera sin autorización. Trump dice que Biden está proponiendo un aumento de más del "700%" en las admisiones de refugiados, pero de hecho la propuesta de Biden es simplemente restablecer las admisiones de refugiados a niveles regulares, después de que Trump impusiera límites que las redujeron a casi nada.

Trump dice que Biden detendría las deportaciones y las detenciones. Pero Biden ha dicho que impondrá solo una moratoria de 100 días a las deportaciones y le pondría fin a la detención "prolongada" de inmigrantes. Trump dice que Biden "quiere acabar con el enjuiciamiento de quienes cruzan la frontera ilegalmente", pero eso también es falso. Biden ha dicho que volvería a la política de la era de Obama de priorizar [en esos enjuiciamientos] a los pandilleros y a los condenados por delitos violentos, una política que Trump anuló poco antes de comenzar a separar familias en la frontera.



