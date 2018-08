Deportan a un criminal de guerra nazi 14 años después de su orden de expulsión

El diario alemán Bild informó que Palij llegó este martes a Alemania donde todavía no se sabe si se abrirá un proceso en su contra, pues "la mera pertenencia a las SS o la formación recibida en Trawniki no son punibles según el derecho alemán", de acuerdo con una opinión expresada por el fiscal Jens Rommel en mayo.

Nadie lo quiere

Estados Unidos lleva desde 2005 intentando expulsarlo del país , donde vivía de ayudas sociales en el barrio neoyorquino de Queens, ya que los tribunales estadounidenses no le pueden juzgar por crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial que no hayan tenido lugar en su territorio.

Hasta ahora, Alemania no quería hacerse cargo de Palij al no haber poseído nunca la ciudadanía alemana y con el argumento, además, de que no existía ninguna orden de detención en su contra por asesinato o complicidad en asesinato.