Cronología: Chequea la posición de Trump frente al covid-19 desde que el virus apareció

Enero

Febrero

"Creo que todos los aspectos de nuestra sociedad deberían preparados. No creo que vaya a llegar a eso, especialmente con el hecho de que están disminuyendo, no subiendo [las cifras de pacientes]. Están disminuyendo sustancialmente, no subiendo", respondió cuando se le preguntó si "las escuelas de Estados Unidos deberían prepararse para la propagación del coronavirus".

28 de febrero: "Así que es una cifra de la que nadie sabía y de la que me enteré recientemente, y me sorprendió escucharla, 35,000 personas en promedio mueren cada año a causa de la gripe. ¿Alguien lo sabía? ... Dicen que por lo general mueren un mínimo de 27 [mil], sube a 100,000 personas al año, y hasta ahora, no hemos perdido a nadie a causa del coronavirus en Estados Unidos. Nadie. Y no significa que no sucederá y estamos totalmente preparados. No significa que no sucederá. Pero piénselo, oyen esa cifra de 35 [mil] y 40,000 personas y no hemos perdido a nadie. Y uno se pregunta, la prensa está en modo histérico".