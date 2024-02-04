Rusia busca influenciar la conversación en Facebook sobre la frontera de Texas

"Las operaciones de influencia digital de origen ruso no son nuevas para quienes luchan contra la desinformación".

Las operaciones de influencia digitales son un conjunto de acciones llevadas a cabo por agentes online, frecuentemente respaldadas por Estados poco (o nada) democráticos, con la intención de difundir información falsa y/o amplificar narrativas capaces de generar miedo, desconfianza o tensión. En general, su objetivo es manipular el contenido que circula en internet para intentar influenciar –o cambiar– nuestra percepción sobre un determinado tema.

PUBLICIDAD

Datos públicos extraídos de Facebook entre los días 23 y 30 de enero revelan que el debate online sobre quién manda en la frontera de Texas –si el gobierno federal, por medio del presidente demócrata Joe Biden y las leyes nacionales, o el gobierno del estado, con el gobernador republicano Greg Abbott y bajo la legislación tejana– sufre una fuerte operación de influencia procedente de Rusia.

En los días de conversación online analizada, con la ayuda de CrowdTangle, herramienta que recolecta datos de las redes sociales de Meta, hubo al menos 1,334 publicaciones en español con las palabras "Texas" y "frontera". De los diez posts con más interacción, cinco –o sea, el 50% del total– procedían de páginas administradas desde Rusia. Los medios de comunicación del gobierno de ese país Russia Today y Sputnik Mundo –en sus versiones en español– se destacaron como los principales actores en la conversación sobre la frontera de Texas.

El post con más interacción, una foto publicada por Sputnik Mundo el 29 de enero, consistía en la amplificación de una especie de broma realizada por la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en contra del mandatario Joe Biden.

Según cuenta la página rusa, Zajárova usó su canal de Telegram para ironizar sobre la democracia estadounidense y la situación en la frontera de Texas, al indicar que era "hora de que el presidente estadounidense, según las mejores tradiciones de su predecesor Barack Obama, dijera 'Texas must go' y forme una coalición internacional para liberar a sus habitantes en nombre de la democracia".

PUBLICIDAD

Hasta finales de enero, esa publicación había sido compartida más de 85 veces en Facebook y sumaba casi 1,000 interacciones. Entre los comentarios dejados en español, algunos sugerían que la portavoz rusa tenía toda la razón.

"USA debe ser dividido, solo así habrá paz mundial", escribió un usuario en Facebook. "El territorio de Texas, debe ser devuelto a México su legítimo dueño...", comentó otro, amplificando un debate que se alinearía con los intereses rusos de desestabilizar EEUU.

Entre las demás publicaciones realizadas por medios de comunicación rusos en el período analizado, hay mensajes que abordan cómo la tensión en la frontera aumenta con el paso de los días, cómo Biden estaría fracasando en su intento de recuperar el mando sobre la guardia fronteriza y cómo también el presidente estaría tratando el tema de forma "incorrecta".

En total, Russia Today y Sputnik Mundo publicaron 36 veces sobre la disputa legal en la frontera de Texas durante los ocho días analizados. Esto da un promedio de casi cinco posts diarios sobre ese tema y pone a los rusos entre los cinco países que más hablaron de Texas en ese lapso (México, Estados Unidos, Guatemala, Argentina y Rusia). En esa misma lista, Rusia es la única nación que no tiene el español como uno de los principales idiomas de su territorio.

PUBLICIDAD

En esta operación de influencia, también llama la atención el hecho de que Russia Today empleó tres páginas de Facebook que suelen publicar en español para difundir su punto de vista: RT Latinoamérica, RT en vivo y RT en Español. Juntas, ellas tienen la capacidad de alcanzar más de 16.6 millones de seguidores. Sputnik Mundo, por su parte, solo utilizó una página, pero es capaz de llegarle a más de 440,000 usuarios en Facebook.

El riesgo asociado a los contenidos divulgados por esos sitios es tan alto y ampliamente reconocido por las empresas de tecnología que, el pasado martes, el usuario de Facebook que viera uno de los posts sobre Texas hechos por estas páginas y cliqueara en uno de los enlaces allí ofrecidos recibía un alerta que enseñaba un punto de exclamación en rojo y una nota bien incisiva: "Este enlace procede de un medio que Facebook cree que puede estar parcial o totalmente bajo el control editorial del gobierno ruso”. Seguidamente, presenta dos opciones: regresar a la página anterior o seguir el enlace.

En agosto de 2023, documentos de los servicios de inteligencia estadounidense que fueron desclasificados y revelados por el periódico The New York Times alertaban sobre la posibilidad de que Rusia intensificara sus esfuerzos para difundir mensajes alineados con sus intereses en Estados Unidos y en Occidente. Los expertos estadounidenses esperaban que Rusia utilizara técnicas para ‘blanquear’ su influencia y ocultar los esfuerzos que sus agencias hacen para avanzar por el mundo. Entre esas tácticas, estaría el uso de organizaciones independientes y de medios de comunicación afines a los intereses del Kremlin para divulgar contenidos antidemocráticos.

PUBLICIDAD

Las operaciones de influencia digital de origen ruso no son nuevas para quienes luchan contra la desinformación. Se volvieron mundialmente famosas en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016 y llevaron al FBI a tener listas públicas de personas buscadas por conspirar contra el país y su democracia en aquel momento.

La operación de influencia más reciente y quizá más impactante a escala global tiene que ver con la guerra en Ucrania. En elDetector, de Univision Noticias, hablamos de esto hace unas semanas, al repasar las principales narrativas falsas en contra de los ucranianos detectadas por especialistas. Visita este enlace para entender más sobre qué ha hecho Rusia y qué otras estrategias puedes usar para cambiar tu percepción del mundo.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora de investigación de DDIA.org.

Envíanos al chat de elDetector algo que quieres que verifiquemos: