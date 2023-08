Barbie: ten cuidado porque hablar de muñecas no es tan sencillo como antes

"Cuidado: la película de Barbie no es para niños", escribió una hispanohablante en uno de los muchos grupos públicos de WhatsApp. "Es una película que envía mensajes tales como que el hombre no importa, no es necesario, no es inteligente, estorba, no necesitas a los hombres, no te cases, etc. Los diálogos están subidos de tono y sexualizados (...). Como cristianos, tenemos la responsabilidad de advertir y cuidar a nuestros niños y hermanos en la fe".