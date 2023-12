Cómo una carta a Santa Claus puede revelar el mejor camino contra las 'fake news'

Era una buena entradilla. Juan sonaba educado y traía datos objetivos y completos sobre el tema. También subrayaba de forma clara la fuente de donde procedía su calificación. Le pregunté, entonces, si su papá estaba de acuerdo con que él le contara a Santa Claus lo de la nota y le expliqué que, a veces, tenemos informaciones off the record (confidenciales) que no pueden ser compartidas con el público en general. Juan rió y me confirmó que su 9.8 no era un secreto. Era un on the record, como a los verificadores de datos nos gusta.