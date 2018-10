Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Constituyente chavista, también habló el lunes en la estatal Venezolana de Televisión e insistió en que se suicidó. Pero su relato no coincidió totalmente con el difundido por el ministro. “La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío de un piso 10”, aseguró Saab.

Oscuridad total

Contraviniendo la legislación venezolana, Albán no fue presentado ante los tribunales dentro del plazo de 48 horas luego de su arresto. Jamás se precisó cuál habría sido su participación en el presunto complot. Después de anunciar su muerte, Reverol confirmó que el difunto “se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 octubre por la investigación del magnicidio frustrado”, y aseveró que estuvo “involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior de los cuales existen suficientes pruebas”. No obstante, la opinión pública desconoce esas evidencias.

Ex presos políticos han negado la veracidad de la declaración oficial. “Yo pasé por las celdas de la Policía Nacional Bolivariana, Sebin y Dirección General de Contrainteligencia Militar antes de ser enviado a la cárcel de Ramo Verde y jamás me dejaron ir al baño sin la custodia de por lo menos dos funcionarios armados, y jamás a un baño con ventanas. Lo mataron de una brutal tortura y lo tiraron para borrar el homicidio”, espetó a través de Twitter el profesor Sergio Contreras, activista del partido Voluntad Popular.

“Es imposible que el concejal Fernando Albán se quite la vida en la torre del Sebin. Fue asesinado y torturado. Desde que fui liberado lo advertí. La tortura es política de Estado para Nicolás Maduro”, agregó el diputado exiliado Rosmit Mantilla, quien ratificó que para los detenidos “es imposible ir al baño sin medidas extremas y humillantes de seguridad”.

La ausencia de respuestas multiplica las interrogantes sobre el hecho. ¿Cómo pudo Albán burlar a sus custodios para arrojarse desde un décimo piso? ¿No existen videos que registren el “suicidio” en un edificio que debe estar lleno de cámaras se seguridad? Si las celdas están en los sótanos, ¿qué hacía Albán en la planta 10? ¿Por qué no extremaron las medidas de control sobre este supuesto magnicida? Al momento de redactar esta nota, Maduro aún no había fijado posición al respecto.

Ayuda internacional

La versión del suicidio no exculpa al gobierno chavista. Al contrario, el artículo 43 de la Constitución venezolana establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Amnistía Internacional advirtió que “las autoridades venezolanas declararon que Albán se había suicidado sin haber llevado a cabo investigación alguna sobre las circunstancias de su muerte. Su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente”.