"A Maduro se le acabó el tiempo": Expresidente de la petrolera venezolana no se siente responsable de su debacle ni de la corrupción

Pero él toma distancia de esas responsabilidades. “No hay ninguna prueba, ni nada que indique que yo utilicé mi posición para favorecerme personalmente”, asegura, pese a una investigación que reveló la agencia estadounidense Associated Press (AP) y en la que se señala a Ramírez como uno de los destinatarios finales de sobornos pagados por Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos acusados de corrupción. “AP no es un tribunal para señalar a nadie” , dice, y desconoce a los mencionados.

Ya la gente no le está dando más tiempo a Maduro en el gobierno para que siga inventado cosas, como las últimas medidas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Nuestra población, sobre todo nuestros jóvenes, como él no va a renunciar, optan por irse del país. El país se está vaciando de cientos de miles de jóvenes que están desesperados. No ven futuro.