La estremecedora historia de John Smith, un hombre con discapacidad esclavizado durante 10 años en un restaurante

"El reino del terror"

"En una ocasión, cuando Jack no entregó el pollo frito en el bufé con la rapidez que Edwards le había exigido, éste sumergió unas pinzas metálicas en grasa caliente y las apretó contra el cuello de Jack, lo que le provocó una quemadura que sus compañeros tuvieron que tratar inmediatamente", describe el registro judicial.

"Me sentía como si estuviera en la cárcel. La mayor parte del tiempo me sentía inseguro, como si Bobby pudiera matarme si quisiera. . . . Tenía muchas ganas de salir de ese lugar, pero no podía pensar en cómo hacerlo sin que me hicieran daño", confesó luego la víctima a los investigadores del caso.