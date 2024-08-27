Encuentran muerta a estudiante hispana de la Universidad de Rice en su primer día de clases

Video La Universidad Rice cancela clases después de que una estudiante fuera hallada muerta en su dormitorio

Autoridades en Houston reportaron la muerte de una estudiante de la Universidad de Rice en un caso que es investigado como un homicidio y posterior suicido del atacante.

De acuerdo a las autoridades, la estudiante Andrea Rodríguez Ávila, de tercer año, fue encontrada sin vida, con un impacto de bala en su dormitorio universitario.

El cuerpo de la víctima fue encontrado luego de que uno de sus familiares pidió a la institución revisar el estado de salud de la estudiante.

La solicitud fue presentada después de que oficiales se percataron que no había acudido al primer día de clases este lunes, de acuerdo con el jefe de la Policía de la Universidad de Rice, Clemente Rodríguez.

El atacante de Ávila, un hombre no identificado sin vínculo con la universidad, también fue encontrado muerto con un impacto de bala autoinfligido, de acuerdo con la Policía.

El hallazgo de los cuerpos derivó en una suspensión total de actividades durante dos horas en el primer día de clases de la institución.

Una nota revela un posible problema personal entre víctima y victimario

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, una nota encontrada en la escena del crimen revela que el agresor se suicidó luego de dispararle a la estudiante.

La nota encontrada por las autoridades indica que ambos habían tenido problemas en su relación.

El Jefe de la Policía agregó que el atacante probablemente entró con Ávila a las residencias universitarias, ya que las autoridades no encontraron ninguna señal de que haya entrado por la fuerza.

Presidente de Rice lamenta los hechos en un discurso

El Presidente de la Universidad de Rice, Reginald Desroches, lamentó el incidente en un discurso dirigido a la comunidad universitaria.

“Este es un discurso que ningún presidente quisiera hacer. Esta noche quiero que todos nuestros estudiantes, padres de familia y la comunidad entera de Rice sepan que el campus Rice es seguro y no existe una amenaza inmediata”, dijo.

